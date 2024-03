Piste pentru bicicliști în comuna natală a lui Brâncuși Peștișani, comuna natala a sculptorului Constantin Brancuși, va beneficia de piste de biciclete pe drumurile locale. Este un proiect menit sa atraga mai ușor turiștii catre obiectivele turistice din zona și in special catre Casa Memoriala „Constantin Brancuși” de la Hobița. Se au in vedere lucrari de construire piste de biciclete in cadrul proiectului „Cu bicicleta la Brancuși – accesibilizare obiective turistice prin realizare piste biciclete pe drumurile locale ale comunei Peștișani”. Finanțarea a fost obținuta prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta C10. Bugetul este de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

