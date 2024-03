Stiri pe aceeasi tema

- Lasata Secului, ziua care marcheaza inceperea Postului Paștelui, a fost marcata in zona Novaci (Gorj), pe Transalpina, de un ospaț cu produse tradiționale și un mare foc care sa alunge spiritele rele.

- Cele mai rare flori din Romania sunt: laleaua pestrița,bujorul romanesc,floarea de colț și papucul doamnei. Avenit primavara si au inceput sa se deschida flori le, iata care sunt speciile pe care nu aveti voie sa le rupeti, daca le intalniti in drumetiile voastre. Martie este luna in care infloreste…

- Un minor in varsta de 11 ani a fost depistat in timp ce conducea un ATV in zona montana Ranca, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Ioana Nanu, transmite Agerpres. Citește și Exclusiv! Rechizitoriul tanarului care l-a omorat pe politistul local…

- Vremea 1 – 14 ianuarie 2024. Anul Nou aduce temperaturi ridicate. Meteorologii anunța insa o scadere brusca a temperaturilor: cand vin precipitațiile Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru intervalul 1 – 14 ianuarie 2024. Astfel, conform meteorologilor, vremea de…

- Stațiunea turistica de interes local Baia de Fier, din județul Gorj, va beneficia de o Ruta Cultural Turistica. Aceasta a fost aprobata la final de an de catre Ministerul Turismului. In cadrul rutei „Transhumanța in Munții Parang” este cuprinsa parcurgerea traseului Ranca-Baia de Fier cu vizitarea urmatoarelor…

- Intr-o comuna din județul Gorj se practica, in Ajunul Craciunului, un obicei unic: pițarai cu maști. Tinerii din mai multe sate se costumeaza cu maști confecționate chiar de ei din piele de animale și cojoace, dupa care pornesc la colindat pe ulițele satului

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, incepand cu ora 16:00, a fost reluata circulația pe DN 67C, pe tronsonul kilometric 16 – 30, intre localitațile Novaci și Ranca, județul Gorj. Continua sa ninga in zona, circulandu-se in condiții de iarna. Se acționeaza in…

