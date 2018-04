Stiri pe aceeasi tema

- Pippa Middleton, sora mai mica a ducesei de Cambridge, si sotul ei, finantistul James Matthews, vor deveni parinti, informeaza The Sun on Sunday. Vestea a fost data prietenilor si familiei dupa ce vedeta, in varsta de 34 de ani, a efectuat o ecografie in a 12-a saptamana de sarcina. Fericitul anunt…

- Cum mai e puțin timp pina cind iși va stringe in brațe cel de-al treilea copil, Ducesa de Cambridge a inceput sa se intereseze care e cel mai potrivit loc pentru a-i da naștere mezinului familiei. Asta deși primii nascuți, respectiv George și Charlotte, au venit pe lume la The Lindo Wing, la Londra.…