Piotr Ilici Ceaikovski picat și el în dizgrație, pentru că e rus Dupa scriitorul rus Feodor Dostoievski, interzis intr-o universitate italiana, a venit randul compozitorului Piotr Ilici Ceaikovski, desigur, tot rus, sa fie trecut pe lista neagra și sa cada in dizgrație. Filarmonica din Cardiff, din cauza razboiului din Ucraina, declanșat de ruși, elimina din program spectacolul Ceaikovski, care trebuia sa aiba loc pe 18 martie. Decizia acesteia apare dupa ce dirijorul rus Valery Gergiev, care a refuzat sa condamne regimul Putin, a fost demis de la conducere. Uvertura din 1812 a lui Piotr Ilici Ceaikovski, cea scoasa din program, celebreaza apararea Rusiei impotriva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu puțini sunt cei care s-au intrebat ce inseamna acel „Z” desenat pe vehiculele si furgonetele blindate rusesti care participa la invazia din Ucraina. Mai mult, exista și numeroși ruși care și-au inscripționat chiar și mașinile cu acest semn, care pentru mulți pare sa insemne simbolul „operatiunii…

- Dupa ce a bombardat gradinițe, orfelinate, spitale, maternitați, case și blocuri ale civililor, mașinaria de razboi a lui Putin a inceput sa aresteze copiii! Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a scris pe Twitter un mesaj ravașitor in care susține ca cinci copii, care au varste intre șapte…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…

- Actorul și regizorul Sean Penn a reușit sa paraseasca Ucraina, la finalul unor ore istovitoare. El a povestit pe Twitter momentele prin care a trecut, pana sa reușeasca sa ajunga in Polonia. „Eu și doi colegi am mers kilometri intregi dupa ce ne-am abandonat mașina pe marginea drumului. In toate autoturismele…

- Mai multe explozii au fost auzite in jurul orei 16:15 GMT (18:15, ora Romaniei) in centrul orasului Donetk, care este condus de separatistii pro-rusi din estul Ucrainei, a declarat un martor pentru Reuters. Natura exploziilor ramane sa fie stabilita. Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, luni,…

- Președintele american, Joe Biden, ii avertizeaza pe americanii care se afla in Ucraina ca situația ”ar putea scapa rapid de sub control” pe fondul tensiunilor cu Rusia și le recomanda sa paraseasca imediat țara, relateaza AFP, citata de Agerpres.”Lucrurile ar putea scapa rapid de sub control”, a declarat…

- Premierul britanic Boris Johnson va discuta marți, in capitala Ucrainei, cu președintele Volodimir Zelenski, potrivit AFP, citata de Agerpres . Inainte de deplasarea la Kiev liderul de la Londra a dat asigurari ca țara sa ”va continua sa apere suveranitatea Ucrainei” și a facut apel la Rusia sa aleaga…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…