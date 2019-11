Pintea, despre spitalul pentru copiii bolnavi de cancer: Am cerut date pentru Directia economica

Stiri pe aceeasi tema

- Publicul tanar are ocazia sa vada in perioada 22-25 octombrie, in premiera nationala, la Teatrul ''Gong'' din Sibiu, patru spectacole - lectura, dupa piese germane si mexicane contemporane, potrivit unui comunicat de presa remis luni AGERPRES. Copiii si adolescentii vor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a raspuns cererii din scrisoarea deschisa a ranitilor din clubul Colectiv si ii asigura ca le va plati tratamentul pana la sfarsitul vietii, aratand ca arsurile grave sunt o boala cronica ce necesita tratament continuu si mai multe operatii.

- PLANURI… Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca se poarta discutii cu producatorii si distribuitorii de medicamente pe mai multe paliere legate de politica in acest domeniu, care trebuie “reformata din temelie”. Intrebata de jurnalisti, vineri, cu prilejul participarii sale la o conferinta,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, vineri, ca se gandește sa reglementeze, in viitor, publicitatea la medicamente: „Daca ne uitam la televizor, parem o țara de oameni foarte bolnavi, care consuma foarte multe medicamente”, a spus ministrul Sanatații, potrivit Mediafax.Ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca se poarta discutii cu producatorii si distribuitorii de medicamente pe mai multe paliere legate de politica in acest domeniu, care trebuie ”reformata din temelie”, informeaza AGERPRES . Intrebata de jurnalisti, vineri, cu prilejul participarii…

- Ministerul Sanatatii va lansa un proiect-pilot destinat sustinerii sectiei postliceale care functioneaza in cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox “Sf. Iosif Marturisitorul” din municipiul Baia Mare, a declarat, luni, ministrul sanatatii, Sorina Pintea, prezenta la deschiderea noului an scolar in…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marți seara, pentru MEDIAFAX, ca avea programat lunea viitoare un control la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei din judetul Maramures.Citește și: Viorica Dancila il atenționeaza pe Klaus Iohannis: Au trecut deja cateva zile "Da, aveam…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, la Spitalul din Sapoca, ca in declaratiile personalului medical al institutiei sunt mai multe inadvertente si ca, in opinia sa, “intr-un minut nu se putea intampla asa ceva fara sa fi auzit nimeni”, scrie Agerpres. “Logica imi spune ca nu se putea…