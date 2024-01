Ping-pong Sorin Grindeanu-Iulian Dumitrescu pe Centura Comarnic

Cod galben de ceață și polei în Arad și alte 6 județe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi dimineaţa, atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă densă şi gheţuş în localităţi din şapte judeţe situate în nordul,...