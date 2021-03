Stiri pe aceeasi tema

- Boeing și Forțele Aeriene australiene au anunțat marți ca au finalizat primul test de zbor cu un avion de lupta fara pilot, conceput sa funcționeze conectat cu aeronave cu echipaj, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Moderna a anuntat ca o versiune modificata a vaccinului sau, dezvoltata special impotriva variantei sud-africane, este pregatita pentru testarea la oameni. Compania americana Moderna a anuntat ca o versiune modificata a vaccinului sau, dezvoltata special impotriva variantei sud-africane extrem…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat vineri ca a cerut autorizatie de la diferite autoritati sanitare din intreaga lume pentru a creste cu 50% capacitatea flacoanelor sale de vaccin impotriva COVID-19, pentru a accelera campaniile de vaccinare in curs, relateaza sambata AFP, conform…

- Varianta de coronavirus detectata in Amazonia braziliana ar putea fi de trei ori mai contagioasa decat tulpinile originale, a spus joi ministrul Sanatatii din Brazilia, Eduardo Pazuello, citat de agerpres . Pazuello a adaugat, cu toate acestea, ca vaccinurile vor fi in continuare eficiente pentru a…

- Pfizer este prima companie farmaceutica ce prezinta o solicitare de acest tip in Japonia. Daca va fi aprobata solicitarea, campania de vaccinarea ar putea incepe in martie 2021.Compania farmaceutica americana a predat ministerului materialul privind testele clinice realizate pana acum, precum si alte…

- Japonia a anuntat vineri ca va dezvolta noi rachete care vor putea lovi nave de razboi la distante mai mari in jurul arhipelagului sau sud-vestic Okinawa, inclusiv in apropierea insulitelor disputate cu China in Marea Chinei de Est, transmite Reuters.

- Arcelik, proprietarul Arctic și unul dintre cei mai mari angajatori din Romania, preia pachetul majoritar la divizia de electrocasnice a grupului Hitachi, pentru 300 mil. dolari Arcelik, cel mai mare producator de electrocasnice din Turcia, a semnat miercuri un acord pentru a prelua un pachet de 60%…