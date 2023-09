Pilule contraceptive și anti-inflamatoare: un amestec periculos! Un nou studiu indica faptul ca femeile care folosesc concomitent pilula contraceptiva și analgezice nesteroidiene, pentru calmarea durerilor menstruale, se expun riscului de formare a cheagurilor de sange. Durerile legate de ciclul menstrual sunt frecvente. Peste 80% dintre femei se confrunta cu aceste dureri, numite științific dismenoree. Medicii ginecologi prescriu, in astfel de cazuri, anti-inflamatoare nesteroidiene (AINS). Dar asocierea dintre pilula contraceptiva și anti-inflamatoare nesteroidiene marește riscul de formare de cheaguri de sange, adica tromboza venoasa, patologie cu potențial… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

