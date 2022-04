Stiri pe aceeasi tema

- Vestea vine dupa ce, in urma cu 6 luni, fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo și partenera lui, Georgina Rodriguez, au anunțat ca asteapta gemeni. In octombrie 2021, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez anunțat ca vor fi din nou parinți, de aceasta data de gemeni. Doua luni mai tarziu aflau ca…

- Este doliu in lumea filmului din Romania dupa ce un actor iubit de milioane de oameni a decedat. Celebrul actor a jucat multe piese pe scena de teatru, dar este cunoscut și pentru cele mai bine 30 de roluri pe care le-a jucat in filme. Vestea dispariției sale a intristat Romania. Doliu in lumea actorilor.…

- Forte tineri, naivi, nepregatiți și fara experiența militara, așa suna descrierea militarilor trimiși de Putin pe frontul din Ucraina. Fostul ministru rus de Externe, Andrei Kozirev, susține ca banii alocați pentru modernizarea forțelor armate ruse „au fost furați și investiți in iahturi de lux”, potrivit…

- FOTO: Avion de mici dimensiuni, prabușit langa Ploiești. Pilotul a murit Un avion de acrobație, sambata dupa-amiaza, pe un teren dn Prahova. Pilotul a murit Potrivit ISU Prahova, accidentul s-a petrecut langa satul Strejnicu, comuna Targșoru Vechi. In aparatul de zbor se afla doar pilotul, care și-a…

- Un avion MiG-21 al aviatiei romane s-a prabușit miercuri seara, dupa ce a decolat de la baza Mihail Kogalniceanu pentru misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei. Un elicopter IAR 330-Puma trimis in misiune de salvare-cautare s-a prabusit, de asemenea, iar 7 militari aflați la bordul aparatului…

- Unul dintre cei mai importanti piloti de aviatie militara din Ucraina a fost ucis. Este vorba despre „Fantoma din Kiev". Fortele ucrainene au anuntat ca pilotul a fost ucis in timpul luptelor intre Rusia si Ucraina. Oleksandr Oksanchenko a fost unul dintre cei mai buni piloti de vanatoare din lume.…

- Pilotul ucrainean, supranumit "fantoma din Kiev" a murit. Acesta a fost doborat de armele rusești. Era prezentat ca fiind o persoana eroica, asta dupa ce a luptat pe viața și pe moarte impotriva trupelor rusești și a reușit sa doboare toate avioanele de lupta.

- Jakub Gurecky, pilot ceh în vârsta de doar 16 ani, a murit în urma ranilor grave survenite unei caderi de pe o motocicleta la un antrenament, luni, au anuntat organizatorii Campionatului Mondial de motociclism viteza - MotoGP - si ai cupelor de motociclism pentru debutanti, scrie EFE.Gurecky…