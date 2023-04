Pilotul echipei Ferrari, Charles Leclerc, le-a cerut fanilor sa ii respecte intimitatea si sa nu se mai stranga in fata apartamentului sau din Monaco, relateaza bbc.com. Leclerc a precizat ca adresa locuintei sale a devenit recent publica si ca de atunci fanii au tot venit in fata apartamentului sau si chiar au sunat la usa. El a precizat ca ii va saluta in continuuare pe fani in locuri publice sau la circuitul de F1, dar faptul ca se aduna in fata locuintei sale reprezinta o limita care nu trebuie depasita. Lui Leclerc i-a fost furat ceasul anul trecut, in Italia, cand poza pentru un selfie cu…