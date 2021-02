Stiri pe aceeasi tema

- Un pieton a fost accidentat, sambata seara, pe DN 1, pe raza localitatii Puchenii Mari, soferul vinovat fugind de la locul faptei, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, potrivit Agerpres. Citește și: Garda de Mediu ii cauta pe cei care au agresat mai mulți pui de urs!…

- Un barbat in varsta de 97 de ani a condus un autoturism pe strada Pestalozzi iar la un moment dat a surprins si accidentat un pieton in varsta de 74 de ani. Ulterior, barbatul in varsta de 97 de ani a parasit locul accidentului fiind depistat la scurt timp pe bulevardul Corneliu Coposu. In urma impactului…

- In aceasta seara, o femeie a fost lovita de un autoturism pe Bulevardul Republicii. Este al doilea pieton accidentat pe aceasta strada din municipiu. In urma impactului, femeia a fost ranita. Accidentul a avut loc in aceasta seara, pe Bulevardul Republicii din municipiu. Din primele informații rezulta…

- Un barbat in varsta de 31 ani a fost retinut de politisti dupa ce, joi seara, a accidentat mortal un pieton si apoi a fugit de la fata locului, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, Dimitrie Mocanu, informeaza Agerpres. Victima accidentului…

- Accidentul s-a petrecut cu cateva zile inn urma, dar filmarea din camera de supraveghere a fost postata miercuri pe rețelele de socializare.Dupa cum se observa și in fotografia realizata dupa producerea incidentului, conducatorul auto a avut un noroc uriaș, pentru ca arborele doborat de vant a izbit…

- Un batran de 88 de ani si-a pierdut viata, luni, dupa ce a fost lovit de un ansamblu de vehicule rutier, condus de un barbat de 35 de ani. Mastodontul a lovit, ulterior, si alte doua autoturisme care se deplasau pe DN 71 si un alt autoturism stationat.

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din Ostra, a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava dupa ce a incercat sa ascunda un accident pe care l-a provocat in urma cu o saptamana. In seara zilei de 5 ianuarie, in jurul orei 19.30, Liviu Laurențiu Paparuși, care se afla la volanul ...

- O mașina de model Volkswagen Sharan și un VAZ-2105 s-au ciocnit in satul Cargaș, ieri seara, 25 noiembrie. Accidentul s-a produs in momentul in care un șofer de 32 de ani nu a lasat sa treaca automobilul de marca Jiguli, care conducea in aceeași direcție.