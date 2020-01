Pietele mondiale reactioneaza, dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani Preturile petrolului au crescut vineri cu aproape 2 dolari pe baril, iar cotatiile aurului, yenului si obligatiunilor considerate sigure au urcat la randul lor, in urma atacului aerian american din Irak in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, care a amplificat tensiunile dintre Statele Unite si Iran, transmite Reuters.



Traderii au fost in mod clar ingrijorati dupa moartea lui Soleimani, emisar al Republicii islamice in Irak, unul dintre liderii cheie ai Iranului.



Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea generalului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

