Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit actului normativ, marcarea acestei zile are rolul de a promova portul popular romanesc, de a „evidentia valorile inestimabile pe care le reprezinta costumele traditionale specifice fiecarei zone”, Pe langa atributiile pe care le au in marcarea acestei zile, muzeele de etnografie si Centrele…

- Duminica, 14 mai 2023, va fi sarbatorita Ziua Nationala a Portului Traditional din Romania, zi instituita prin Legea 102/2015. Cu acest prilej, va invitam la Muzeul „Crama 1777” Valea Calugareasca, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, sa admirati expozitia temporara „Costumul…

- ​Peste 30 de obiecte istorice ale familiei Ceaușescu sunt scoase la licitație saptamana viitoare, vineri, 19 mai, intr-un eveniment dedicat ultimului secol de istorie a Romaniei, cuprinzand antipozii evoluției noastre, monarhia și comunismul, intr-o Licitație de Arta și Istorie. De controversatul cuplu…

- Azi, cu incepere de la ora 17, are loc vernisajul expozitiei de arta fotografica itineranta „ROMANIA in straie traditionale”. Evenimentul are loc in „Salonul Artelor” de la Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” din Baia Mare. Expozitia personala de arta fotografica itineranta „ROMANIA in straie traditionale”…

- Expozitia personala de arta fotografica itineranta „ROMANIA in straie traditionale” este o expozitie-eveniment care isi propune sa promoveze in randul iubitorilor de cultura din tara si din strainatate cele mai importante valori ale portului traditional din Romania. Vernisajul expozitiei va avea loc…

- N. D. Apropierea Sarbatorilor Pascale ofera oportunitatatea instituțiilor de cultura de la nivel de județ de a readuce in fața prahovenilor vechi tradiții specifice acestei mari sarbatori. Un exemplu este Centrul Județean de Cultura Prahova care, prin Serviciul Cercetare, Indrumare și Valorificare Patrimoniu…

- Expoziția de piese și accesorii auto reunește cei mai importanți producatori internaționali și pune Targu Mureș pe harta marilor evenimente auto din Romania. "Materom este mandru sa celebreze acest moment important și sa impartașeasca realizarile sale cu partenerii, clienții și comunitatea locala,"…

- In prezența artistei, pe 1 martie are loc vernisajul expoziției ”O legenda… Margareta Paslaru – 65 de ani de cariera” la Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR). Expoziția este deschisa intre 1 martie – 1 aprilie, de miercuri pana vineri. „Cantareata, compozitoarea, textiera, actrita de teatru…