- Cand ajungi sa organizezi un festival, te gandești care este pasul urmator și ajungi sa-l transformi in cel mai mare festival! Exact așa s-a intamplat și cu Tomorrowland care a devenit foarte rapid, cel mai mare festival de muzica electronica. Și acum cum ar mai putea sa creasca? Iar din raspunsul la…

- Tot mai mulți artiști iși schimba stilul de muzica cu care s-au lansat. Unii trec de la rap la trap, alții de la pop la manele și tot așa. J Balvin pare ca vrea și el sa incerce alte genuri și a lansat de curand un remake dupa celebra piesa „Wherever I May Roam” a... View Article

- Nu mai e de mirare pentru nimeni! Piesa ”Blinding Lights” a lui The Weeknd este piesa care a rezistat cel mai mult in topul Billboard Hot 100. Dupa 88 de saptamani ocupa in continuare un binemeritat loc 15, deci cel mai probabil va mai ramane in top mult și bine. Pana acum recordul era deținut... View…

- Gran Error revine in atenția publicului cu o noua lansare – „Shukar”. Marcel Botezan și Sebastian Barac, duo-ul producatorilor ce se afla in spatele proiectului Gran Error, sunt de asemenea reprezentanții proiectului Play & Win, prin care au produs numeroase hituri internaționale pentru artiști ca INNA,…

- Dupa colaborarea avuta cu Elyar, Runtree lanseaza o noua piesa dance cu Nalani. „Higher” reprezinta un fusion perfect echilibrat intre ritmurile dance ce l-au consacrat pe Runtree și vocea puternica și versatila a lui Nalani. Aceasta colaborare interanționala se aude deja pe Radio Zet și RMF, doua dintre…

- Piesa „Come Into My World” a fost scrisa de Liv și Mim, surorile NERVO, care au compus muzica alaturi de celebrul DJ și producator olandez-turc, Ummet Ozcan. Mix-ul și master-ul cantecului au fost relizate de Manuel Riva, care a mai colaborat in trecut cu Alexandra Stan pentru piesa „Miami”. In piesa,…

- Dupa ce Amuly și Liviu Teodorescu au adus piesa in premiera la Liza și Fere, luni seara la Virgin Radio Romania, azi a venit și momentul lansarii clipului pentru ”Modestia”. „Modestia” este o piesa despre importanța sinceritații cu sinele atunci cand atingi succesul. Artiștii cauta sa transmita, inclusiv…

- Catalin Bordea, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din Romania, lanseaza prima sa piesa, o colaborare cu Jean Gavril. „Piesa asta am scris-o din dragoste pentru vin, din dragoste pentru soție, din dragoste pentru prieteni și pentru tot ce inseamna intalnirile cu ei la o vorba buna. Am o pasiune…