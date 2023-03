Stiri pe aceeasi tema

- Aviația Forțelor de Aparare ucrainene a efectuat, in ultimele 24 de ore, 20 de lovituri asupra unor zone in care erau invadatori ruși, șapte lovituri asupra unor sisteme de rachete antiaeriene și inca doua asupra altor ținte importante – a transmis, luni, Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei.…

- Militarii ruși au amenajat spitale de campanie in doua maternitați aflate in regiunea Lugansk, din cauza numarului mare de raniți, anunța Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, citat de EFE.

- Forțele de ocupație rusești au pierdut deja peste 119.000 de militari de cand a inceput invazia in Ucraina. Forțele de aparare au ucis aproape 800 de invadatori ruși numai in ultimele 24 de ore. Acest lucru a fost raportat astazi, 20 ianuarie, de catre Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.…

- Guvernatorul din Donețk spune ca 559 de civili nu au putut fi evacuați din Soledar, pe masura ce luptele sangeroase continua pentru controlul orașului din estul Ucrainei, in mare masura distrus de atacurile rusești. Ucraina a respins afirmații liderului gruparii de mercernari Wagner și a precizat ca…

- Armata ucraineana sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ruse in Bahmut, un orasel din estul Ucrainei care este scena unor batalii aprige de luni de zile, informeaza dpa. Aproximativ 170 de soldati rusi au fost ucisi sambata in lupta pentru controlul asupra acestui oras bombardat, a declarat…

- Armata ucraineana sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ruse in Bahmut, un orasel din estul Ucrainei care este scena unor batalii aprige de luni de zile, informeaza Agerpres. Aproximativ 170 de soldati rusi au fost ucisi sambata in lupta pentru controlul asupra acestui oras bombardat, a declarat…

- Forțele ruse au atacat Ucraina cu 45 de drone de lupta iraniene, in timpul noptii de sambata spre duminica, 32 dintre ele fiind distruse, a anuntat armata ucraineana. Potrivit unui oficial ucrainean, rușii au scris pe unele drone „An Nou Fericit”. La Kiev și in alte regiuni, numeroase explozii au fost…

- Forțele ruse au decretat stare de asediu pentru 10 zile in localitatea ocupata Hornostaivka din regiunea Herson, a anunțat, sambata, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, in actualizarea zilnica a informațiilor operaționale de pe front, potrivit Pravda. Starea de asediu va fi in vigoare…