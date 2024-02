Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Navalnaia, vaduva opozantului rus Aleksei Navalnii, ucis vineri intr-o inchisoare ruseasca din Arctica, se va intalni, luni, la Bruxelles, cu ministrii de externe al statelor Uniunii Europene, a anuntat, duminica, seful diplomatiei europene, Josep Borrell.

- Parchetul ucrainean a anuntat duminica, 18 februarie, ca a declansat o ancheta asupra presupusei executii de catre militari rusi a opt prizonieri de razboi in estul Ucrainei, in special langa Avdiivka, la o zi dupa retragerea fortelor Kievului din acest oras-cheie, scrie Agerpres citand AFP."Executia…

- UPDATE 7:00Intr-o postare pe Facebook, sambata, Sirski a afirmat ca a actionat pentru „a apara viata si sanatatea militarilor”, pentru a stabiliza situatia si a muta trupele catre linii de aparare mai favorabile.„Soldatii nostri si-au indeplinit cu demnitate datoria militara, au facut tot posibilul…

- Razboi in Ucraina, ziua 723. In zilele de 14 și 15 februarie s-a desfașurat, la Bruxelles, Reuniunea miniștrilor aliați ai apararii din statele membre ale NATO și Reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina (Ukraine Defense Contact Group).

- Rusia a atacat masiv capitala ucraineana cu rachete la primele ore ale diminetii, in plina vizita a Inaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, care a fost nevoit sa coboare, impreuna cu restul delegatiei, in adapostul subteran al hotelului din Kiev unde este cazat.

- UPDATE Atac pe teritoriul RusieiLegiunea Libertatea Rusiei, un grup paramilitar cu sediul in Ucraina, format din rusi care se opun presedintelui Vladimir Putin, a revendicat un atac transfrontalier in regiunea rusa Belgorod.Gruparea, desemnata drept terorista in Rusia, a declarat ca a distrus pozitii…

- Dupa ce forțele ucrainene au strapuns liniile rusești din sudul Ucrainei la sfarșitul anului 2022, mergand intins spre raul Nipru, rușii s-au grabit sa iși mute din calea lor prețioasele elicoptere de atac, relateaza Forbes.

- Cheltuielile militare ale Uniunii Europene au atins un nivel record, de 240 de miliarde de euro, in 2022, cu 6% mai mult fața de anul precedent, a anunțat joi, 30 noiembrie, Agenția Europeana a Apararii (EDA), potrivit Euronews.Acesta a fost al optulea an consecutiv de majorare a cheltuielilor militare…