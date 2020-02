Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Energiei E™i Mediului de Afaceri, prin Societatea de Administrare a ParticipaE›iilor A®n Energie (SAPE), a negociat obE›inerea a peste 100 de milioane de euro (aproximativ 502 milioane de lei) cu titlu de dividend extraordinar de la...

- Romania are unda verde sa imprumute Complexul Energetic Oltenia cu 251 milioane de euroComisia Europeana a aprobat luni, in conformitate cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de 251 milioane de euro producatorului de electricitate…

- Noua destinatii de excelenta din Romania care au ocupat locul I in cadrul concursurilor EDEN vor fi prezente in cadrul Targului de Turism al Romaniei ce va avea loc la Bucuresti in perioada 20 - 23 februarie, a anuntat, luni, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA).

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil-Daniel Popescu, saluta decizia Comisiei Europene privind alocarea sumei de 53 de milioane de euro pentru programul de extindere in Romania a statiilor de incarcare pentru vehiculele cu emisii reduse. Potrivit unui comunicat al…

- Sistemul national de transport gaze si energie electrica functioneaza in parametrii normali, iar Romania nu se confrunta cu probleme deosebite in acest moment, a afirmat miercuri secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Niculae Havrilet. "Evaluarea facuta…

- Reuters: OMV Petrom vinde campurile de petrol si gaze din Kazahstan, singurele active pe care compania romaneasca le deține peste hotare Compania romaneasca OMV Petrom a demarat procesul de vanzare a campurilor sale de petrol si gaze din Kazahstan, singurele sale active de peste hotare, potrivit documentelor…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a anuntat, joi, ca nu exista probleme privind asigurarea cu gaze naturale a consumatorilor in perioada de iarna 2019 - 2020.Productia interna in Romania este de aproximativ 28 milioane mc/zi, iar stocul de gaze naturale inmagazinate in…

- Memorandumul pentru sprijinirea Complexului Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producator de energie electrica pe baza de carbune, va fi adoptat in ședința de Guvern de saptamana viitoare, au precizat surse guvernamentale, scrie Mediafax.Actul a fost trimis de Ministerul Economiei, Energiei…