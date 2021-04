Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a dispus ca incepand de maine, 6 aprilie 2021, Administrația Piețelor sa puna la dispoziție 10 tarabe in incinta fiecarei piețe pentru persoanele varstnice care comercializeaza cateva legume sau fructe pe strazile din jurul piețelor. Aceste persoane…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a organizat astazi, 5 aprilie 2021, o ședința spontana, transmisa in direct, la care au participat cei din conducerea Poliției Locale Sector 5. Edilul și-a dorit sa vada care este situația reala a activitații polițiștilor locali, fara ca aceștia sa…

- In data de 29.03.2021, Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone și Directorul Direcției Corpul de Control al Primarului, Bogdan Dragomirescu s-au deplasat la Piața Rahova, unde, intr-un spațiu ce aparține Administrației Piețelor Sector 5, s-au descoperit un numar de peste 600 de cantare comerciale…

- Primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone a dispus ca in ultima zi de sambata a fiecarei luni, angajatii societatii Salubrizare sa colecteze gratuit deseurile voluminoase (mobilier, obiecte sanitare, saltele etc.) care nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare. Pe 24 aprilie 2021,…

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor și pentru a respecta articolul 31 din HCGMB 345/13.08.2020, Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a dispus ca in ultima zi de sambata a fiecarei luni, angajații societații Salubrizare sa colecteze gratuit deșeurile voluminoase (mobilier, obiecte sanitare,…

- Programul mall-urilor, supermarketurilor și teraselor va fi redus in sectorul 5 al Capitalei incepand de joi, 25 martie. Masura va fi in vigoare pana in 11 aprilie, in toate zilele saptamanii. Prefectul Capitalei a anunțat ulterior intr-o declarație de presa ca este decizia primarului și ca verifica…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, denunța intenția primarului Capitalei, Nicușor Dan, de a elimina PUZ-urile și a face un singur PUG. De cealalta parte Nicușor Dan spune ca nu va ceda presiunilor. „Nu este o dezvoltare cu orice preț. Eu sunt primar de trei luni de zile in acest…

- Peste 160 de mașini abandonate au fost ridicate de pe strazi din noiembrie și pana in prezent, dintre care 45 cu platforma Poliției Locale Sector 5, iar 119 de catre proprietari in urma somațiilor primite, conform unui comunicat al autoritații locale. Din luna noiembrie 2020 si pana in prezent, Directia…