Postate sistematic, de trei ori pe saptamana, clipurile politice ale Primarului Sectorului 5 fac milioane de vizualizari. Cu doar doua filme, Piedone a ajuns la 12 milioane. In lumea Facebook, chiar și statutul de condamnat la 8 ani și 6 luni, in prima instanța, in Procesul Colectiv, s-a transformat intr-un avantaj pentru primar. Numele Alexandru Radulescu și Sorin Ionuț Corbu au multe in comun. La cateva minute dupa ce apare pe Facebook un filmuleț cu primarul Piedone, Alexandru și Sorin, doua profiluri cu chipul edilului la avatar, incep sa distribuie noile realizari ale omului politic. Exemple…