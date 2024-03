Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone spune ca bugetul Sectorului 5 este de 1.200 miliarde de lei, mult mai mic decat al Sectorului 1, unde se afla Clotilde Armand. Cristian Popescu Piedone a facut cunoscuta intenția sa de a candida la Primaria Capitalei printr-o campanie mediatica intensa. El spune ca va face ordine…

- Piedone a pus ținta pe Clotilde Armand: Daca aveam banii franțuzoaicei de la Sectorul 1, faceam Sectorul 5 ca Las VegasCristian Popescu Piedone a fost intrebat, luni seara, la Romania TV despre bugetul pe care il are la dispoziție in sectorul pe care il pastorește și a dat un raspuns haios."Daca…

- "Nu comentez scenariile, ipotezele de lucru, nu sunt parte a acestor discuții, eu mențin ceea ce am spus ca e nevoie de o noua viziune, este nevoie ca Primaria sa sufere o schimbare si Nicușor Dan sa plece. Sunt singurul dintre numele vehiculare in ultima perioada care a venit cu soluții concrete pe…

- Jurnalista a relatat o discuție pe care a purtat-o cu cei 2 lideri PNL pe Aeroportul din Paris, in momentul in care aceștia reveneau in țara, dupa intalnirile din diaspora pe care le-au avut la sfarșitul saptamanii trecute. "Mi-au spus si mie ca medicul Catalin Cirstoiu nu este propunerea PNL, ca cel…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Tudor Popescu, spune ca le-a trimis o scrisoare liderilor PSD și PNL, in care le-a propus ca el sa fie candidatul comun la Primaria Capitalei, scrisoare de care insa prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan spune ca nu știe nimic. Piedone a spus la Digi24 ca daca cele doua…

- Sondajul pentru Primaria Capitalei va cuprinde 3 propuneri de la PNL și 3 de la PSD, a declarat Rares Bogdan la Realitatea PLUS . „Luni vom avea o discutie in Coalitie. Vom stabili, la propunerea celor doi presedinti, numele pe care le vom chestiona. Vom avea trei propuneri din partea PNL, trei din…

- "Luni vom avea o discutie in Coalitie. Vom stabili, la propunerea celor doi presedinti, numele pe care le vom chestiona. Vom avea trei propuneri din partea PNL, trei din partea PSD.Doua dintre nume vor fi, cu siguranta, presedintii celor doua filiale: dl Sebastian Burduja si dna Firea, am inteles, de…

- Intrebat despre posibila candidatura a lui Cristian Popescu Pidone la Primaria Capitalei, Marcel Ciolacu a fost rezervat in raspunsurile sale. „Va rog sa nu ma intrebați despre fiecare ce le trece prin cap. Noi vom stabili calendarul electoral pentru alegeri. Nu ma transformati pe mine, prim-ministru,…