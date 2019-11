„Piazolla By Night”! Ritmul plin de pasiune al tango-ului, la Centrul Cultural Reduta (Eveniment)

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 13 noiembrie 2019, de la ora 18.00, la Centrul Cultural Reduta din Brasov va fi prezentata piesa de teatru „Fagaduiala" de Friedrich Durrenmatt. Scenariul si regia au fost realizate de catre regizorul Gabriel Costea, iar distributia este asigurata de catre detinuti din cadrul Penitenciarului…

- Filme premiate cu Palme d’Or la Cannes vor putea fi vizionate de brasoveni, in perioada 23-27 octombrie 2019! Les Film de Cannes, editia a treia la Brasov, dar a 10-a la nivel national, va ajunge la Centrul Cultural Reduta si la Cinema One si pe langa pelicule, va aduce si invitati speciali.…

- Vineri, 4 octombrie 2019, de la ora 18.30, Centrul Cultural Reduta din Brasov va gazdui un eveniment intitulat „Citadele culturale romano - maghiare”. Protagonisti vor fi actorul Marius Bodochi, violonistul Ladislau Csendes si pianista Dolores Chelariu. Acestia vor dovedi ca arta uneste…

- Centrul Cultural Reduta invita brasovenii la „Mi-e folk de toamna…’’, in data de 5 octombrie, de la ora 19.00. Mircea Baniciu, Ducu Bertzi and friends, Marius Batu va propun sa va bucurati de un concert in care se imbina armonios mesajul si linia melodica. Invitat special la aceasta intalnire cu acorduri…

- Casa distrusa de flacari, la Beuca in Eveniment / on 03/09/2019 at 15:12 / Pompierii militari din cadrul Detașamentului Roșiorii de Vede au intervenit marți, 3 septembrie, pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la o casa de locuit și trei anexe, in localitatea Beuca. Focul, generalizat…

- Peste 150 de sportivi din 31 de tari vor participa la Campionatul Mondial de Alergare 50 km care va avea loc pe 1 septembrie, la Brasov, acesta fiind cel mai mare eveniment atletic organizat vreodata in Romania, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. 'Este un mare eveniment pentru comunitatea atletilor…

- „Muzica si muzichie”, parade ale cavalerilor, ateliere si dansuri la Festivalul Medieval Ghimbav, in week-end-ul 23-25 august 2019 Forfota mare si pregatiri intense pentru Festivalul Medieval Ghimbav 2019. S-a amenajat scena din fata Primariei, s-au adus corturi, au fost stabilite locurile…

- Florin Salam are din nou probleme, motiv pentru care a decis sa se retraga de pe scena, pentru o perioada nedeterminata. Cantarețul și-a anunțat fanii despre hotararea lui. „Țin sa va anunț ca din motive personale pentru o perioada scurta nu o sa onorez niciun eveniment. Știu ca sunati la Grasu. O sa…