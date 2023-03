Piața vinului din România, nivel record de aproape 2,1 miliarde de lei în 2021 Cifra de afaceri a producatorilor de vin din Romania a crescut cu peste 20% fața de 2020 la cel mai ridicat nivel din istorie, de aproape 2,1 miliarde lei in 2021. Astfel, in linie cu estimarile analiștilor KeysFin, piața de vin locala a depașit cu 3,4% maximul anterior atins in 2017, de puțin peste 2 miliarde de lei, și a fost cu 55% peste nivelul din 2012. „Pentru 2022 estimam continuarea creșterii pieței vinului și depașirea maximului istoric atins anul trecut, la peste 2,3 miliarde de lei, in baza datelor de la Organizația Internaționala a Viei și Vinului (OVIS) și a inflației anuale de aproape… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

