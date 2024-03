Stiri pe aceeasi tema

- Una din 10 piese vestimentare achiziționate in 2024 va fi second-hand Conform raportului anual ThredUp, in 2024 vanzarea de haine second-hand va crește cu 33% fața de anul precedent, pentru ca in 2027 sa valoreze 350 de miliarde de dolari, dublu fața de cat este in prezent. Reprezentanții Organizației…

- Romania se numara printre tarile care au obtinut printre cele mai mici venituri anul trecut din cripto, conform unei . 170 de milioane de dolari au castigat investitorii romani din cripto, tara noastra situandu-se la un nivel similar cu tari precum Kazakhstan, Malaezia, Belgia si Suedia. De departe,…

- Ministrul Finanțelor a anunțat ca Executivul are mai multe opțiuni de achitare a datoriei, inclusiv una nemonetara și una de plata in rate.O eventuala amanare a plații ridica o alta problema pentru Guvern: fiecare zi de intarziere a datoriei vine cu dobanzi foarte mari avand in vedere ca suma pe care…

- Potrivit clasamentului, actualizat la 4 martie, averea lui Jeff Bezos se ridica la 200 de miliarde de dolari, depasind-o pe cea a lui Elon Musk, evaluara la 198 de miliarde de dolari. Averea CEO-ului LVMH, Bernard Arnault, este estimata la 197 de miliarde de dolari. Jeff Bezos, care nu mai conduce din…

- Din cauza tensiunilor geopolitice si a unui climat imprevizibil la nivel macro si de industrie, alaturi de politici fiscale si guvernamentale imprevizibilie, profitul inainte de impozitare al grupului petrolier ungar MOL a scazut cu 36% in 2023 pana la 1,936 miliarde de dolari, a informat vineri compania,…

- "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 6,587 miliarde de euro (comparativ cu 10,039 miliarde de euro in perioada ianuarie - decembrie 2022), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 6,548 miliarde de euro, iar…

- Romania se așteapta ca pe 10 februarie sa piarda procesul intentat de Gabriel Resources țarii noastre pentru aurul de la Roșia Montana, dupa scandalul in care locația a fost introdusa in patrimoniul UNESCO.

- Piața globala a modei de lux este proiectata sa ajunga la o valoare de 401,73 miliarde de dolari pana in 2028, de la 280,92 miliarde de dolari, cat era in 2022, fiind astfel prognozata o rata anuala de creștere de 6,1%, potrivit XTB Romania.