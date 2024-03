Una din 10 piese vestimentare achiziționate în 2024 va fi second-hand Una din 10 piese vestimentare achiziționate in 2024 va fi second-hand Conform raportului anual ThredUp, in 2024 vanzarea de haine second-hand va crește cu 33% fața de anul precedent, pentru ca in 2027 sa valoreze 350 de miliarde de dolari, dublu fața de cat este in prezent. Reprezentanții Organizației Humana People to People explica de ce intampla acest lucru și cum am ajuns in situația ca anul acesta 10% din tot ce se cumpara ca produs vestimentar sa fie din magazine second-hand. ”Sa cumperi din magazinele second-hand nu mai este demult o decizie ce ține strict de buget. Intr-adevar, poți cumpara… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- John Barnett i-ar fi spus unui prieten apropiat de familie ca daca i se intampla ceva, „nu este o sinucidere”, chiar inainte de a fi gasit mort in urma unei impușcaturi, saptamana trecuta. Trupul neinsuflețit al barbatului, in varsta de 62 de ani, a fost descoperit in camionul sau, intr-o parcare.

- Obiectul achizitiei este furnizarea de autobuze electrice si statii de incarcare aferente Valoarea estimata a achizitiei este de 56.236.076,89 lei, adica peste 11 milioane de euro Primaria Constanta organizeaza o licitatie publica ce are ca obiect de achizitie furnizarea de autobuze electrice si statii…

- Primaria Cluj-Napoca incheie un protocol de colaborare, pe o durata de 10 ani, cu Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Cluj, in vederea realizarii unui plan comun de acțiuni pentru combaterea consumului de substanțe psihoactive.

- Winter Sale continua la Iulius Mall! Bucura-te de reducerile de la brandurile tale favorite și cumpara-ți articolele la care ai visat -piese vestimentare de sezon, produse de beauty sau accesorii.

- Minimalismul in moda este un trend care a devenit din ce in ce mai popular in ultimii ani. Acest stil se bazeaza pe ideea ca mai puțin inseamna mai mult și ca o ținuta simpla poate fi la fel de sofisticata ca una care este foarte incarcata. Prin alegerea articolelor corecte și a accesoriilor potrivite,…

- Lupta impotriva consumului de droguri va beneficia de un instrument redutabil asigurat de Primaria Satu Mare! La solicitarea DIICOT și a Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, Primaria Satu Mare va cumpara un aparat pentru depistarea tuturor formelor de droguri, inclusiv a…

- Daniele Orsato (48 de ani) a primit o propunere sa se transfere in Arabia Saudita, in baza careia ar urma sa caștige jumatate de milion de euro pe an. Mai mult decat dublul venitului actual din Italia de 200.000 de euro. Daniel Orsato poate sa mai fluiere in 2024, dupa care sa devina șeful Comisiei…

- Oricine are la dispoziție o gama extrem de variata de piese vestimentare, fiecare dintre opțiuni fiind mai sofisticata sau mai eleganta. Exista, insa, acele articole casual cu care oricine poate face fața ocaziilor de zi cu zi, acele articole caracterizate de simplitate. Chiar daca asortarea hainelor…