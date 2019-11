Piata restaurantelor si cafenelelor ar putea ajunge la 5 miliarde de euro in urmatorii ani

Piata restaurantelor si cafenelelor (F&B) din Romania inregistreaza o crestere anuala de 10% si ar putea ajunge la 5 miliarde de euro, pana 2022-2023, releva raportul Cushman & Wakefield Echinox, intitulat "Food and Beverage: Romania Market Report".



Conform datelor centralizate, cele sase categorii analizate (fast-food, cafenele, patiserii, resto-club-uri, fast casual si fine dining) au inregistrat evolutii pozitive in perioada 2014-2018, cresterile medii anuale osciland intre 15,2% - in cazul operatorilor de fine dining, si 32,7% - in cel al cafenelelor. "Ne asteptam ca acest segment…