Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului de Administratie Moldovagaz spune ca majorarea tarifului pentru consumatorii finali este unicul instrument legal prin care compania poate acoperi pretul mare de achizitie a gazului. Vadim Ceban spune ca actualul tarif este creat in baza unui pret de achizitie de 620 de dolari,…

- Profiturile bancilor din SUA au scazut cu 6,5% in primul trimestru din 2022, dupa ce institutiile financiare au majorat sumele de bani puse deoparte pentru a se proteja de pierderile din credite, pe fondul incertitudinilor economice si geopolitice, transmite Reuters. Fondul de Garantare a Depozitelor…

- Bitcoin a scazut joi, gtemporar, sub 26.000 de dolari pentru prima data in ultimele 16 luni, pe fondul unei vanzari mai ample de criptomonede care a sters peste 200 de miliarde de dolari de pe intreaga piata intr-o singura zi, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In așteptarea anunțului referitor la decizia de politica monetara a BNR, dealerii anticipand o majorare a dobanzii de referința cu jumatate sau 1 punct procentual, piața valutara a avut o evoluție foarte calma. Cursul euro a scazut de la 4,9469 la 4,9457 lei iar transferurile se realizau intr-un culoar…

- Valoarea Bitcoin a coborat sub 34.000 de dolari si a ajuns la jumatate fata de valoarea record atinsa in noiembrie anul trecut, informeaza BBC , care citeaza bursa de criptomonede Coinbase. Scaderea valorii celei mai importante criptomonede vine in contextul in care piețele bursiere din intreaga lume…

- Preturile petrolului au pierdut teren miercuri pentru a cincea oara in ultimele sase zile, traderii reactionand la progresele discutiilor de pace dintre Rusia si Ucraina si la o crestere surprinzatoare a stocurilor din SUA, informeaza News.ro . Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari de mai bine…

- Preturile petrolului au pierdut teren miercuri pentru a cincea oara in ultimele sase zile, traderii reactionand la progresele discutiilor de pace dintre Rusia si Ucraina si la o crestere surprinzatoare a stocurilor din SUA, transmite Reuters. Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari…

- Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari de mai bine de doua saptamani, iar ambele contracte de referinta au variat in ultimele 30 de zile in cel mai mare interval de minim si maxim de la jumatatea anului 2020. Pretul petrolului Brent sa fluctuat intr-un interval de 6 dolari, intre 97,55 dolari…