Piața de investiții imobiliare a crescut în prima jumătate a anului, studiu Prima jumatate a lui 2022 s-a incheiat cu investiții imobiliare in valoare totala de 336milioane de euro in Romania, cu aproximativ 13% peste nivelul din primul semestru al anului trecut, tranzacțiile in segmentul birourilor reprezentand aproape 63% din volum, potrivit raportului de piața al Colliers pentru primul semestru al anului 2022. In condițiile in care, in ciuda contextului oarecum incert al economiei mondiale, o serie de tranzacții mari, aflate in diverse stadii, sunt inca in curs de derulare, anul s-ar putea incheia cu un volum total apropiat sau chiar mai mare de 1 miliard de euro.Cea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

