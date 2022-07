Piaţa de birouri din Bucureşti a revenit la nivelurile de cerere de dinaintea pandemiei (analiză) Cererea noua pentru spatiile de birouri din Bucuresti aproape s-a dublat in primul semestru, la peste 70.000 de metri patrati (mp), comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce ritmul anualizat al cererii noi se situeaza la niveluri pre-pandemice, estimeaza analistii unei companii de consultanta imobiliara. „Piata de birouri din Bucuresti a revenit la nivelurile de cerere de dinaintea pandemiei, spatiile industriale si logistice merg dintr-un record in altul, in timp ce piata de investitii ar putea atinge cel mai ridicat nivel de tranzactii din ultimii peste 10 ani, potrivit Raportului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cumparatorii de pe piata imobiliara din Bucuresti - Ilfov sunt interesati de case (31%) si apartamente de 3 si 4 camere (30%), in timp ce majoritatea potentialilor chiriasi se indreapta spre apartamente cu doua camere (49%) si studiouri (33%), potrivit unei analize realizate de o companie care activeaza…

- Chiar daca cererea și oferta de proprietați imobiliare este in scadere, prețurile cerute de proprietarii care le scot la vanzare au pretenții de preț in creștere. In cel de-al doilea trimestru al anului in curs, proprietațile rezidențiale din Romania s-au apreciat cu 4,6% fața de cele trei luni anterioare,…

- Dupa doi ani de experiența in livrari last-mile pe piața din București și Brașov, peste 300.000 de comenzi livrate cu o medie de 55 de minute și trecerea in online a peste 70 businessuri la debutul pandemiei, BeeFast deschide platforma de curierat ultra-rapid catre companiile care au nevoie sa-și organizeze…

- Piața investițiilor imobiliare din Romania are, potrivit experților, potențialul unui volum total de investiții ce ar putea depași in 2022 un miliard de euro. Numai inceputul lui 2022 a fost marcat de incheierea unor tranzacții importante, in valoare totala de aproape 90 de milioane de euro, dintre…

- Intr-un raport lunar publicat marti, Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si-a mentinut prognoza conform careia cererea mondiala de petrol va creste cu 3,36 milioane de barili pe zi (bpd) in 2022, continuand redresarea dupa scaderea din 2020. Razboiul din Ucraina a urcat temporar pretul…

- ”In primul trimestru din 2022 au fost livrati putin peste 70.000 de metri patrati de spatii noi de birouri moderne in Bucuresti, crescand stocul total la aproape de 3,3 milioane de metri patrati. In pofida noilor incertitudini, cauzate de pandemie, de socurile din economia globala si de invazia ruseasca…

- Cererea de pe piața imobiliara a fost in creștere in primele trei luni ale anului, conform analizei facute de agenția imobiliara cu acoperire naționala Blitz. In primul trimestru al anului cererea pe segmentul spațiilor comerciale a crescut cu aproape 50%. Eliminarea treptata a restricțiilor și revenirea…

- Activitatea de inchiriere de spații industriale și logistice a crescut in primul trimestru cu 50% comparativ cu perioada similiara a anului trecut și a totalizat peste 300.000 de metri patrați, creand astfel premisele pentru un nou an record din punct de vedere al cererii de astfel de spații, potrivit…