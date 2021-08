Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare despagubire acordata anul trecut de asiguratorii membri UNSAR (Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania) in baza unei polite de asigurare facultativa pentru locuinte a fost de circa 400.000 euro (1,9 milioane lei), cu 145% mai mare fata de cea mai mare…

- Cea mai mare despagubire acordata anul trecut de asiguratorii membri UNSAR in baza unei polite de asigurare facultativa pentru locuinte a fost de circa 400.000 de euro (1,9 milioane lei), cu 145% mai mare fata de cea mai mare despagubire achitata in 2019, a anuntat Uniunea Nationala a Societatilor…

- Suma in valoare de 1,9 milioane de lei, aproximativ 400.000 de euro, a fost platita in baza unei polițe facultative de asigurare pentru locuințe.„Cea mai mare despagubire acordata anul trecut de asiguratorii Membri UNSAR in baza unei polite de asigurare facultativa pentru locuinte a fost de circa 400.000…

- ”Cea mai mare despagubire acordata anul trecut de asiguratorii Membri UNSAR in baza unei polite de asigurare facultativa pentru locuinte a fost de circa 400.000 euro (1,9 milioane lei), cu 145% mai mare fata de cea mai mare despagubire achitata in 2019. Aceasta a fost achitata in vederea acoperirii…

- Volumul primelor brute subscrise pentru segmentul asigurarilor de viata a inregistrat o crestere de 11,6% in primul trimestru al anului, fata de trimestrul I din 2020, depasind nivelul de 688 milioane lei, a anuntat marti Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR),…

- Doua treimi (66%) din cele mai mari 50 de daune achitate in baza asigurarilor pentru locuinte au fost provocate de incendii, potrivit unui comunicat al Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). In 2020, asiguratorii membri UNSAR au platit despagubiri…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) anunta ca 66% din cele mai mari 50 de daune achitate in baza asigurarilor pentru locuinte au fost provocate de incendii, iar membri UNSAR au platit despagubiri de peste 11 milioane de lei pentru cele mai mari 50 de daune…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a lansat, vineri, un Ghid cu informatii utile despre cum iti poti asigura o vacanta linistita, pentru a veni in sprijinul celor care au in plan o calatorie.