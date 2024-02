Stiri pe aceeasi tema

- Reveal Marketing Research a desfașurat un studiu reprezentativ la nivel național pentru a afla care este rolul și impactul muzicii cunoscute ce se aude pe fundal in timpul antrenamentelor la sala de fitness.41% dintre reprezentanții Generației Z (18-24 ani), frecventeaza saptamanal sali de fitness,…

- Indragitul pianist aradean Teo Milea revine cu un concert la Filarmonica Arad in data de 14 februarie 2024, de Valentine’s Day, (ora 19:00), din nou... The post Teo Milea, alaturi de Ionuț Cadariu la flaut și Adrian Șchiopu la tobe, revine cu un concert la Filarmonica appeared first on Special Arad…

- Comunicat. Primaria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfasurarea comertului ambulant pe domeniul public cu produse specifice Zilei Indragostiților, Zilelor de 1 Martie și 8... The post Primaria a stabilit 18 zone unde se permite desfasurarea comertului ambulant cu ocazia Sf. Valentin,…

- Prezent la un eveniment muzical la Vatican, senatorul PSD Alfred Lasurențiu Mihai s-a intalnit cu Papa FranciscSenatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai a fost prezent la un eveniment muzical la Vatican, ocazie cu care s-a intalnit și cu Papa Francisc. "Am fost prezent la Vatican, impreuna cu soția,…

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)Este indicat sa stai departe de barbații indeciși și nu foarte motivați. Increderea in sine și caracterul incapațanat nu te vor lasa sa fii tras/a in ​​jos de astfel de oameni.Cu siguranța, in 2024, aceștia nu te vor ajuta la nimic și iți pot limita țelurile marețe in…

- Cvintetul vocal Anatoly aduce Bucuria Craciunului, eveniment sustinut de NewsBV.ro, in 16 decembrie la Centrul Cultural Reduta. Cvintetul vocal Anatoly al Operei Brașov ne face un dar cu ocazia sarbatorilor de iarna: Concertul intitulat Bucuria Craciunului. Centrul Cultural Reduta invita brasovenii…

- UNESCO, agenția culturala a ONU, a anunțat, miercuri, o decizie istorica prin includerea stilului interpretativ specific operei italiene in prestigioasa lista a patrimoniului cultural imaterial.

- Un nou spectacol, intitulat „1978”, pus in scena la teatrul maghiar timișorean de regizorul sloven Tomi Janezic, va avea premiera joi, 7 decembrie, in unul din fostele sedii ale Facultații de Hidrotehnica a UPT din Calea Ghirodei nr. 32 – un spațiu nefolosit de foarte mult timp, care va fi reintrodus…