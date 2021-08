Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei surse apropiate cuplului, Phoebe Dynevor și Pete Davidson s-au desparțit, dupa o relație de 5 luni. La scurt timp, actrița a fost surprinsa in vacanța alaturi de prietene, fara presupusul fost iubit.

- Cristian Boureanu (47 de ani) și logodnica sa, Laura Dinca (23 de ani), s-au desparțit. Cei doi au pus capat relației pe care o aveau dde mai bien de șase ani, iar anunțul a fost facut chiar de fostul politician. „Dupa 6 ani de relație cu Laura, 6 ani și jumatate aproape, am luat decizia sa ne desparțim,…

- Filmarile la Bridgerton, oprite din cauza a doua cazuri de COVID in echipa Fanii așteapta cu nerabdare lansarea sezonul 2 din serialul Bridgerton pe Netflix. Aceștia vor fi deamagiți sa afle ca filmarile au fost suspendate pe o perioada nedefinita. Motivul? Deja doi membri ai echipei au fost testați…

- HBO a oprit filmarile la serialul "House of the Dragon" derivat din "Game of Thrones" din cauza aparitiei unor cazuri de Covid-19 pe platouri, anunta Variety. Ca urmare a testarii impuse pentru toti angajatii, un membru al productiei a avut rezultat pozitiv pentru Covid-19. In conformitate…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pana mai ieri, aveau o casnicie de aproape 16 ani, liniștita. Numai ca, in urma unor imagini aparute in media, au inceput speculațiile pe marginea relației celor doi. Zvonurile au mers pana acolo, incat cei doi erau deja desparțiți și ca s-ar pregati de divorț.…

- Sanjay Sharma, profesor de cardiologie sportiva la St George’s University din Londra, considera ca internationalul danez Christian Eriksen are putine sanse sa mai joace vreodata fotbal. Asta dupa criza cardiaca pe care a suferit-o in cursul meciului Danemarca – Finlandei, disputata sambata la Copenhaga,…

- Este vestea bomba a zilei! Gabi Badalau și Bianca Dragușanu și-au spus adio! Afaceristul a confirmat vestea in direct la Antena Stars, in urma cu puțin timp. Iata ce declarații a facut!