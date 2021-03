Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a avut o firma inregistrata la Bosanci, Ferdinand Stanescu, trimis in judecata pentru infracțiunile de evaziune fiscala și spalare de bani, a fost condamnat de Tribunalul Suceava, miercuri, 10 martie, la o pedeapsa de 5 ani de inchisoare. Deși prejudiciul calculat este de ...

- In ultimul an, Publika TV a incercat sa ajute societatea sa faca fata pandemiei. Ne-a reusit datorita voua, telespectatorilor nostri. Impreuna, intr-o zi am colectat jumatate de milion de lei pentru sistemul medical.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a efectuat, in anul 2020, peste jumatate de milion de interventii, a declarat, joi, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, cu ocazia prezentarii Raportului de activitate al DSU si al institutiilor aflate in coordonarea acestuia.…

- Republica Moldova ar avea nevoie de 1 milion și jumatate de doze de vaccin anti-COVID-19. Șeful adjunct al Direcției Generale Asistența Sociala și Sanatate a Primariei municipiului Chișinau, Boris Gilca, a declarat in cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinau, ca Republica Moldova ar avea nevoie…

- Ion Țiriac ar fi cheltuit aproape jumatate de milion de euro de Craciun pentru un scop nobil. Magnatul a fost dat de gol de un apropiat, care a dezvaluit mai multe detalii despre fapta buna facuta de fostul tenismen. Ion Țiriac, fapta buna de Craciun. A cheltuit aproape jumatate de milion de euro pe…

- Oleg Sokolov, un cunoscut istoric rus, in varsta de 64 de ani, a fost condamnat la 12 ani si jumatate de inchisoare,dupa ce, anul trecut, si-a ucis iubita in varsta de 24 de ani si a dezmembrat-o, informeaza BBC.

- Europa a devenit joi prima regiune din lume care inregistreaza peste o jumatate de milion de morti din cauza covid-19, potrivit unui bilant, intocmit cu putin inainte de ora locala 16.00 (17.00, ora Romaniei), pe baza unor date furnizate de catre autoritati in domeniul sanatatii, de catre AFP.

- Autoritatea de reglementare a datelor din Irlanda a amendat platforma de social media Twitter cu 450.000 de euro pentru ca a incalcat regulamentul GDPR, potrivit FT. Sanctiunea anuntata marti de Comisia pentru Protectia Datelor vine dupa o investigatie inceputa in ianuarie 2019, cind Twitter a transmis…