- Ministerul de Externe a luat poziție in privința atacurilor cibernetice impotriva serverelor Microsoft Exchange, care au afectat peste 250.000 de servere din intreaga lume. Potrivit MAE, aceste “activitați cibernetice maligne” sunt asociate cu China și incalca normele internaționale privind “comportamentul…

- Vaccinarea cu schema completa este eficienta și in randul grupelor de risc, susține Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, bazandu-se pe un studiu facut in Marea Britanie. Serviciul de Sanatate Publica din Marea Britanie a facut un studiu care a vizat…

- Jucatorii naționalei Angliei ar putea primi pana la 9,5 milioane de lire sterline daca vor caștiga Euro 2020. Elevii lui Gareth Southgate ar fi discutat deja sa doneze banii catre Sistemului National de Sanatate din Marea Britanie. “Este un gest remarcabil al jucatorilor care au facut donatii imense…

- Sectorul alimentar din Marea Britanie se confrunta in prezent cu o provocare semnificativa: lipsa mainii de lucru, transmite Bloomberg. Industria alimentara britanica, deja afectata de un deficit de personal din cauza Brexitului si a pandemiei, este acum fortata sa lucreze la capacitate maxima pe masura…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, vineri, lista statelor considerate cu risc epidemiologic, criteriul fiind rata de incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19. Marea Britanie ramane pe lista roșie, alaturi de alte 22 de state. Cei vaccinați contra Covid-19 nu trebuie sa stea…

- Dupa trei ani de judecata, instanța din Marea Britanie a decis sa respinga solicitarea statului roman, privind extradarea omului de afaceri Puiu Popoviciu. Omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat, in 2017, de Inalta Curte de Casație și Justiție, la 7 ani de inchisoare cu executare pentru complicitate…

- Guvernul a acționat ilegal. Aceasta este concluzia Inaltei Curți de Justiție din Marea Britanie in cazul acordarii unui contract, platit din fonduri bugetare, in valoare de 560.000 de lire sterline unei companii conduse de prietenii fostului consilier Dominic Cummings. Activiștii au acționat in judecata…

- Un copil, in varsta de 11 ani, din Worcester, Marea Britanie, se afla in stare critica dupa ce a inghitit bile magnetice, incercand o provocare de pe TikTok. llis Tripp a suferit doua operatii de urgenta si se afla in stare grava, scrie Daily Mail. Copilul s-a plans de dureri de stomac, dupa ce a […]…