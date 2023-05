Pfizer varsă profiturile COVID în lupta împotriva cancerului - la cât se ridică suma Pfizer investeste profiturile extraordinare obtinute din vaccinul si tratamentul sau pentru Covid-19 in dezvoltarea de produse pentru combaterea cancerului, in special in achizitia sa de 43 de miliarde de dolari a Seagen, a declarat directorul general Albert Bourla la un eveniment de presa organizat joi de Reuters. ”Pfizer ofera toate profiturile pe care le-am obtinut din Covid in ’21 si ’22 si ceea ce vom obtine in ’23 pentru a achizitiona tehnologie si produse care credem ca ne vor permite sa luptam impotriva cancerului”, a spus el, numind efortul producatorului de medicamente ca fiind urmatorul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

