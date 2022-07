Pfizer solicită SUA aprobarea oficială a tratamentului său antiviral Paxlovid pentru Covid-19 Compania a solicitat Administratiei pentru Alimente si Medicamente aprobarea Paxlovid pentru tratarea de Covid-19 a pacientilor vaccinati si nevaccinati care prezinta un risc ridicat sa faca forme grave de boala. Cererea corespunde cu actuala autorizatie de urgenta pentru acest medicament, care acopera 50%-60% din populatia SUA, potrivit estimarilor Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor. Tratamentul, care consta in administrarea a doua medicamente pe parcursul a cinci zile, de la declansarea primelor simptome, a redus riscul de spitalizare sau deces cu 88% pentru pacientii adulti nespitalizati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

