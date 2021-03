Compania americana Pfizer si partenerul sau german BioNTech au inceput sa testeze vaccinul lor anti-COVID19 pe copii cu varste sub 12 ani, in speranta extinderii vaccinarii la aceasta grupa de varsta pana la inceputul anului 2022. Anunțul a fost facut joi de compania farmaceutica din SUA, potrivit Reuters. Primii voluntari din faza initiala a studiilor clinice au fost vaccinati miercuri, a declarat purtatoarea de cuvant a Pfizer, Sharon Castillo. Vaccinul Pfizer/BioNTech a fost autorizat in Statele Unite la sfarsitul lunii decembrie Vaccinul Pfizer/BioNTech a fost autorizat in Statele Unite la…