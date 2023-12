Pfizer şi-a redus estimările privind vânzările de produse pentru COVID-19 în 2024 Veniturile din vaccinul si tratamentul pentru COVID-19 ale Pfizer, care au atins un varf de 57 de miliarde de dolari in 2022, sunt acum asteptate sa fie de 8 miliarde de dolari in 2024, o noua scadere fata de previziunile analistilor de 13 miliarde de dolari si estimarea Pfizer de 12,5 miliarde de dolari pentru acest an. ”Vrem sa fim conservatori. Vrem sa fim de incredere, astfel incat sa nu cream incertitudine (din nou), ceea ce a fost cazul, din pacate, anul acesta”, a spus directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla, intr-o conferinta telefonica cu investitorii. Pfizer a folosit o parte din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer a estimat miercuri venituri si un profit in 2024 sub estimarile analistilor, ceea ce a dus la un declin de 7% al actiunilor producatorului american de medicamente, in predeschiderea sedintei Bursei de la New York, chiar daca a majorat obiectivul de reducere a costurilor cu 500 milioane de dolari,…

- Nissan a revizuit estimarile anuale de profit, in urma majorarii vanzarilor pe plan mondialProfitul trimestrial al Nissan a crescut de peste zece ori, pe fondul deprecierii yenului si al vanzarilor solide de vehicule pe plan global, transmit AP si Reuters, conform Agerpres. In trimestrul trei…

- ”Industria noastra se confrunta cu o noua normalitate, cu o cerere scazuta, preturi in concordanta cu nivelurile istorice si presiune inflationista asupra bazei noastre de costuri”, a declarat directorul general Vincent Clerc, intr-un comunicat, adaugand ca supracapacitatea din majoritatea regiunilor…

- Producatorul american de medicamente Moderna a anuntat, joi, ca se asteapta in acest an la venituri de cel putin sase miliarde de dolari, temperand estimarile pe fondul cererii mai reduse pentru vaccinurile COVID-19, dar se asteapta la redresarea vanzarilor in 2025, transmite Reuters. Compania a raportat…

- Razboiul din Ucraina a determinat reaprovizionarea de arme si munitie, cum ar fi rachete de umar, artilerie si alte arme, oferind companiilor de aparare din SUA contracte profitabile cu Pentagonul. Armele produse de Lockheed, cum ar fi sistemul de rachete cu lansare multipla ghidata si rachetele antitanc…

- Pfizer si-a redus previziunile privind veniturile pentru intregul an cu 13% si a declarat ca va reduce locuri de munca si cheltuieli in valoare de 3,5 miliarde de dolari, din cauza vanzarilor mai mici decat se astepta ale vaccinului si tratamentului sau pentru COVID-19, transmite Reuters, conform news.ro.Pfizer…

- Pfizer a obtinut venituri record in 2021 si 2022, depasind 100 de miliarde de dolari anul trecut, dupa ce a dezvoltat vaccinul Comirnaty impreuna cu partenerul german BioNTech SE si tratamentul antiviral Paxlovid singur. Anul trecut, veniturile aduse de aceste doua produse au depasit 56 de miliarde…

- BlackRock a depasit asteptarile cu profituri care au crescut cu 13% fata de anul trecut, dar pietele volatile au dus la scaderea activelor administrate si au dus la primele iesiri trimestriale nete pe termen lung ale grupului de la inceputul pandemiei Covid-19, scrie FT.Cel mai mare manager de active…