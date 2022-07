Pfizer, profit record după vânzările de vaccinuri pentru COVID şi tratamentului cu Paxlovid Veniturile si profitul Pfizer din al doilea trimestru au atins un nivel record si au depasit asteptarile Wall Street, determinate de vanzarile vaccinului sau pentru COVID-19 si ale tratamentului antiviral Paxlovid, transmite CNBC. Pfizer a inregistrat venituri de 27,7 miliarde de dolari, in crestere cu 47% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cele […] The post Pfizer, profit record dupa vanzarile de vaccinuri pentru COVID si tratamentului cu Paxlovid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Pfizer a inregistrat venituri de 27,7 miliarde de dolari, in crestere cu 47% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cele mai mari vanzari trimestriale consemnate vreodata. Compania farmaceutica a raportat un profit net de 9,9 miliarde de dolari, mai mare cu 78% fata de cel din al doilea trimestru…

