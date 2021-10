Angajatii companiei Pfizer din SUA trebuie sa se vaccineze cu schema completa impotriva COVID-19 in saptamanile urmatoare. In caz contrar, ei risca sa le fie reziliat contractul, a relatat, sambata, dpa. Pfizer a cerut tuturor angajatilor si subcontractantilor sai de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii sa se vaccineze cu schema completa impotriva COVID-19 pana […] The post Pfizer ameninta sa-și concedieze toti angajatii nevaccinati din SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .