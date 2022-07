Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile si profitul Pfizer din al doilea trimestru au atins un nivel record si au depasit asteptarile Wall Street, determinate de vanzarile vaccinului sau pentru COVID-19 si ale tratamentului antiviral Paxlovid, transmite CNBC. Pfizer a inregistrat venituri de 27,7 miliarde de dolari, in crestere…

- Cele doua companii vor rascumpara cumulat actiuni in valoare de 8 miliarde de dolari, in trimestrul al treilea, dupa ce au inregistrat fiecare profituri trimestriale record, mentinand in acelasi timp dividendele constante, ceea ce ar putea dezamagi unii investitori. Contractele futures ale titeiului…

- Compania se asteapta acum sa cheltuie intre 6 si 8 miliarde de dolari in acest an si in fiecare din urmatorii doi ani, in crestere fata de planul sau anterior de cheltuieli de 5 miliarde de dolari – 7 miliarde de dolari, deoarece urmareste sa intensifice productia la noile sale unitati din Texas si…

- Actiunile Twitter au scazut usor in urma informatiilor. Twitter a declarat ca veniturile au scazut cu 1% de la an la an, la 1,18 miliarde de dolari. Wall Street se astepta la venituri de 1,32 miliarde de dolari, reprezentand o crestere de 10,5% de la an la an. Aceasta evolutie a marcat cea mai mare…

- Veniturile grupului au fost de aproximativ 8,5 miliarde de euro (8,55 miliarde de dolari) in trimestrul respectiv, comparativ cu 3,2 miliarde de euro in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit cifrelor preliminare publicate vineri. ”Grupul a beneficiat de o performanta constanta puternica la Lufthansa…

- Pfizer anunța ca a solicitat Statelor Unite aprobarea oficiala a tratamentului sau antiviral Paxlovid pentru Covid-19, care este disponibil in prezent in baza unei autorizatii de urgenta, transmite Reuters. Compania a solicitat Administratiei pentru Alimente si Medicamente aprobarea Paxlovid pentru…

- Compania farmaceutica americana Pfizer a raportat in primul trimestru o cifra de afaceri de 25,7 miliarde de dolari, in creștere cu 77% fața de anul trecut, in mare parte datorita vanzarilor vaccinului anti-Covid-19. Numai vaccinul a reprezentat mai mult de jumatate din venituri, generand 13,2 miliarde…

- Mai multe tari au relaxat restrictiile legate de pandemie, reducand regulile privind purtarea mastii si carantina, chiar daca numarul cazurilor creste in unele regiuni. Compania a spus ca se asteapta in acest an la vanzari de 22 de miliarde de dolari pentru tratamentul sau anti-Covid Paxlovid, in comparatie…