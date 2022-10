Petrutza Petruța: Osânza socială s-a îngroșat Buni zori celui care nu mai este Dar a ramas prin versuri frumoase Și prin ochii lui verzi care au devenit astre celeste Ce-au inverzit in cer campii fabuloase Pe care ingerii iși fac de multe ori sieste. Miroase acolo ca pe Pamant a paine calda Pe care o imparți pentru cei din mormant Și a must tropait de fete și flacai in cada Incat miroase de la est la vest vinul sfant Al acestui popor care se inchina in strada De ziua ocrotitorului Bucureștiului, Cuviosul Sfant. Maestre, osanza sociala s-a ingroșat, Unii ard lumanari de ceara, este un chin sa traiasca Iar alții așaza burți peste burți intr-un… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, este pomenit de Biserica Ortodoxa Romana in ziua de 27 octombrie, la o zi dupa ce este sarbatorit Sfantul Dumitru sau Sfantul Dimitrie, Izvoratorul de Mir.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a depus cereri de finantare in valoare totala de 1.264.408.151 lei (256 milioane de euro) pentru mai multe proiecte in domeniul transportului public. Cererile au fost depuse in cadrul celui de-al doilea apel pentru dezvoltarea durabila a localitatilor,…

- Astazi, la Iași, a avut loc prima ședința a comitetului care va gestiona situațiile cu prilejul pelerinajului Sf. Cuvioase Parascheva și a Zilelor Iașului. Prefectul Bogdan Cojocaru a precizat ca situația va fi gestionata de Gruparea Mobila de Jandarmi Bacau, in sprijinul careia vin anagajații Inspectoratului…

- Buni zori, maestre al cuvantului, Spusele salciei și cele ale stejatului Sunt aduse pe aripile viguroase ale vantului Și sunt percepute de auzul fin al omului. Acolo unde ați plecat, copacii vorbesc? Salcia pletoasa și stejarul se iubesc? Inima se ramifica in iubiri ce se intalnesc? Iarba-i verde și…

- Un oraș ascuns in inima Bucureștiului, cu locuințe cochete și gradini mici, a fost ras pe harta de Nicolae Ceaușeascu in urma cu mai mulți ani. In prezent, cațiva locuitori mai in varsta iși mai amintesc de ce era odata acolo. De ce a decis fostul președinte al Romaniei sa puna la pamant sute de case…

- Locul din Romania unde intinerești. Puțini știu ca la noi in țara, chiar la marginea Bucureștiului, exista un astfel de loc, care sta ascuns in padure, departe de ochii curioșilor. Aici vin milionari, politicieni și actori din toata lumea pentru a se trata de batranețe.

- Football Museum Bucharest anunta parteneriatul cu Gheorghe Popescu, fotbalist roman si fost capitan al echipei nationale, cu un palmares greu de egalat, si actual conducator al clubului Farul Constanta, potrivit news.ro.Singurul roman din istorie care a fost capitan al Barcelonei se va implica activ…

- Crezi ca ești tratat bine in instituțiile medicale din Moldova? Medicul tau iți explica detaliat diagnosticul, tratamentul sau efectele adverse? Ai increderea și siguranța ca dispui de servicii medicale de calitate? Daca macar unul dintre raspunsuri este „nu”, atunci trebuie sa iei masuri pentru a-ți…