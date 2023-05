Stiri pe aceeasi tema

- Oleg Vasnețov, ambasadorul Federații Ruse la Chișinau, va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), in urma declarațiilor denigratoare ale unor oficiali ruși la adresa Republicii Moldova și Uniunii Europene, relateaza TV8.md.Anunțul vine dupa ce vicepreședintele Consiliului…

- Designerul Igor Uduslivii, cel care a creat mini-monumentul „Micul Prinț”, de la Valea Morilor, a realizat macheta unei noi sculpturi pe care și-ar dori sa o amplaseze pe o cladire din Chișinau. Este vorba despre doua miini care se ating, ale Veronicai Micle și Mihai Eminescu. Potrivit autorului, aceasta…

- Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti participa si in aceasta primavara la proiectul „Teatrul romanesc la București, Iași și Chișinau” ajuns la cea de-a 9-a editie. In zilele de 28 si 29 martie, pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din C

- Mai multi ministri de externe europeni, intre care si cel al Romaniei, au cerut luni ca UE sa-i sanctioneze pe oligarhii implicati in “incercarile de destabilizare” din Republica Moldova si Georgia, relateaza POLITICO. Cererea vine pe fondul temerilor tot mai mari legate de amestecul Rusiei. La inceputul…

- Raed Habaș este un medic de la Institutul de Medicina Urgenta din Chișinau, originar din Siria, care a finalizat studiile la Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova. In cadrul unui interviu de la tvrmoldova, acesta povestește ca a venit in Republica…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat luni, inainte de a participa la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles ca va recomanda propunerea pentru un regim separat de sanctiuni, pentru incercarile de destabilizare a Republicii Moldova de catre Rusia. Precizarile au fost facute dupa…

- Piesa ”Casa Mare” de Ion Druța revine pentru a treia oara pe scena Teatrului Național ”Mihai Eminescu” din Chișinau, de asta data in regia lui Alexandru Cozub. Spectacolul va avea loc simbata, 18 februarie, la ora 18.00, informeaza MOLDPRES. Potrivit organizatorilor, piesa trateaza valori des intilnite…

- Rusia a atacat iar Ucraina cu drone ucrainene. 20 de asemenea aparate de zbor au fost doborate de antiaeriana la Kiev, Odesa, Nikolaev, dar și in alte locuri. Unele dintre și-au lovit, insa, țintele. Cel puțin o drona a lovit un obiectiv de infrastructura din zona de sud a Ucrainei și a pornit un incendiu.…