Formația ploieșteana de eșalon secund a ajuns la un acord cu tanarul jucator Cosmin Tucaliuc, acesta semnand un angajament valabil pana la finalul sezonului in curs. In varsta de 21 ani, Tucaliuc (1.74 m) aparține de Farul Constanța, iar in aceasta vara s-a aflat in lotul prim-divizionarei CS Mioveni, insa nu a apucat sa debuteze in Liga 1. Anterior, Tucaliuc evoluase pentru Gloria Buzau, in edițiile 2019-2020 și 2020-2021 ale Ligii 2, bifand 44 de prezențe (40 ca titular) și 8 goluri marcate la nivelul eșalonului secund, acesta fiind considerat, in ultimul sezon, un adevarat jucator ”numar 10”,…