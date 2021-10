Petrolul se scumpește de la o zi la alta. Barilul riscă să atingă pragul de o sută de dolari în iarna aceasta Prețul petrolului ar putea ajunge la o suta de dolari barilul, dupa ce in 2020, acesta costa sub 40 de dolari, estimeaza analiștii din sectorul energetic. “Impactul cresterii preturilor la petrol poate fi resimtit deja. Preturile petrolului se situeaza in jur de 86 de dolari pe baril, in timp ce in 2020, la sfarsitul lunii octombrie, preturile erau sub 40 dolari pe baril. Desi cererea de petrol nu a revenit pe deplin la nivelurile pre-pandemice, criza energetica actuala creste cererea de titei”, arata o analiza realizata de brokerul de piete internationale XTB Romania, companie listata pe Bursa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile record ale energiei ii convin lui Vladimir Putin, știe ca blocul european nu are cu adevarat niciun instrument pentru a forța o schimbare de comportament la Moscova. Și mai știe ca accesul la gazul rusesc divizeaza profund Uniunea Europeana. Ultimul atac al lui Putin a venit in timpul conferinței…

- Daca la creșterea tarifelor la energie electrica putem da vina pe inchiderea capacitaților de producție, ordonata de Guvernul Cițu, majorarea de patru ori a prețului la gaze este absolut aberanta. Și asta pentru ca Romania este al treilea producator de gaze din Europa și iși asigura, chiar și in perioada…

- Polonia va acorda consumatorilor subventii de 1,5 miliarde de zloti (380 milioane de dolari) in urma cresterii preturilor la energie, a anuntat vineri Ministerul Mediului, transmite Reuters. Preturile europene de referinta la gaze naturale au urcat cu peste 300% din ianuarie, din cauza nivelului…

- Gazele naturale, utilizate ca materie prima pentru ingrasamintele pe baza de azot, sunt responsabile pentru pana la 80% din costurile de productie, a subliniat Fertilizers Europe intr-un comunicat de presa.Potrivit acestei organizatii, preturile exceptional de mari inregistrate in prezent la gaze naturale…

- Astfel, cotatia barilului de titei Brent ar putea ajunge la 80 de dolari in trimestrul patru din 2021, au avertizat luni analistii de la Goldman Sachs, transmite Agerpres.Pe plan mondial, cresterea preturilor la energie si gaze a sporit temerile ca in aceasta iarna facturile la energie vor fi ridicate…

- Cabinetul spaniol a adoptat astazi masuri de urgența pentru a reduce facturile la energie ridicata. Prin aceasta decizie redirecționeaza miliarde de euro in profituri extraordinare de la companiile de energie catre consumatori. In același timp guvernul a anunțat și plafonarea prețurilor la gaze naturale.…

- Florin Citu a fost intrebat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, daca va avea o intalnire cu ANRE pe tema preturilor crescute la energie. “Am avut o intalnire, vom avea inca una saptamana viitoare, nu doar cu ANRE, am avut cu ANRE, cu ANCOM, cu Transelectrica si Consiliul…

- Asociația Energia Inteligenta a prezentat șase cauze care au determinat scumpirea gazelor naturale in Romania. Cauzele pe piața de gaze au fost determinate in principal de: Gas Release Program (GRP) – care a adus in Romania un pret la gaze cu minim 5% sub pretul gazelor din Europa de est (tranzacționate…