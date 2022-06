Petrolul Ploieşti se întărește cu un jucător de la Dinamo. Nou-promovata a bifat al șaselea transfer al verii Petrolul Ploiesti a anuntat, luni, ca l-a transferat pe atacantul nord-macedonean Mirko Ivanovski. „Clubul nostru a ajuns la un acord cu atacantul nord-macedonean Mirko Ivanovski, acesta semnand cu FC Petrolul Ploiesti un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane. Bun venit, Mirko Ivanovski. ✅ In varsta de 32 de ani, Mirko Ivanovski are o experiența bogata la nivel inalt. Fost internațional nord-macedonean, cu 27 de prezențe și un gol marcat in prima reprezentativa a țarii sale, Ivanovski este și un bun cunoscator al fotbalului romanesc, activand, de-a lungul carierei, pentru trei formații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

