Covid-19. Comunicat Realitatea PLUS

În cursul ultimei săptămâni, câțiva angajați au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 The post Covid-19. Comunicat Realitatea PLUS appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Covid-19. Comunicat Realitatea PLUS Credit autor: Realitatea De Mures. Source [citeste mai departe]