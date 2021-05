Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ultimelor date furnizate de Ministerul Sanatații, circa 401.993 de noi infectii cu COVID-19 au fost inregistrate de vineri și pana sambata, ceea ce face ca bilantul total al imbolnavirilor in aceasta tara sa ajunga la peste 19,1 milioane.Numarul deceselor asociate COVID-19 din ultimele 24 de…

- Aeronava care a transportat ajutoarele trimise in India, țara greu incercata de situația provocata de noul coronavirus, a ajuns deja la New Dehli. Este vorba despre un avion al Forțelor Aeriene Romane, in care au fost incarcate zeci de butelii și concentratoare de oxigen. Avionul a aterizat in capitala…

- Romania a trimis echipamente medicale Indiei, dupa ce aceasta este grav afectata de pandemia de COVID-19. Acestea au ajuns la New Delhi cu un avion militar, transmite Departamentul pentru Situatii de Urgenta...

- Echipamente medicale trimise Indiei de Romania, in urma cresterii numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus aflate in stare grava, au ajuns la New Delhi, a informat, vineri, Departamentul pentru Situatii de Urgenta. "Avionul Fortelor Aeriene Romane cu ajutoarele trimise sub coordonarea…

- Echipamente medicale trimise Indiei de Romania, in urma cresterii numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus aflate in stare grava, au ajuns la New Delhi, a informat, vineri, Departamentul pentru Situatii de Urgenta. "Avionul Fortelor Aeriene Romane cu ajutoarele trimise sub coordonarea…

- Doi barbați care poarta maști de oxigen impart același pat intr-un pat din capitala Indiei, New Delhi. Este o imagine care arata drama din aceasta țara, care inregistreaza o creștere alarmanta a cazurilor noi, ajungand chiar la peste 200.000 de infectari intr-o singura zi, relateaza Reuters . La inceputul…

- India a depasit, luni, Brazilia la numarul de cazuri de COVID-19, situandu-se pe locul al doilea in lume dupa Statele Unite, informeaza DPA. Luni au fost inregistrate 168.912 cazuri noi, conform datelor Ministerului Sanatatii de la New Delhi, marcand a sasea crestere record intr-o saptamana.…

- Ministrul saudit de externe Faisal ben Farhan a declarat ca un acord de normalizare cu Israelul ar fi „extrem de benefic” pentru Orientul Mijlociu, dar ca acesta va depinde de progresul procesului de pace israeliano-palestinian, potrivit AFP.În cadrul așa-numitelor acorduri…