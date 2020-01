Biroul Statal de Anchete al Ucrainei (GBR) a anuntat sambata ca l-a citat pe fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko pentru a face declaratii in calitate de martor in legatura cu mai multe cazuri penale, informeaza EFE, citata de Agerpres. Porosenko - care a detinut functia de presedinte al Ucrainei in perioada 2014-2019 - urmeaza sa se prezinte sa dea declaratii in zilele de 21 si 24 ianuarie si a fost avertizat ca, in cazul in care refuza sa o faca, va fi adus in fata anchetatorilor cu politia.



GBR nu a precizat despre ce cazuri este vorba.

