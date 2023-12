Petrecere privată încheiată dramatic în Mexic: cel puțin 6 persoane au fost ucise în cursul unui atac armat Cel putin sase persoane au fost ucise vineri dimineata in nord-vestul Mexicului in cursul unui nou atac armat in timpul unei petreceri private care l-a vizat de aceasta data pe presupusul lider al unei bande criminale, a informat Parchetul, noteaza AFP, citat de Agerpres. Cel putin 26 de persoane au fost ranite in timpul acestui atac inregistrat in statul Sonora, la mai putin de doua saptamani de la moartea a 11 tineri in centrul tarii. Avance Informativo



