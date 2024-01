Petrecere de pomină a unui secretar de stat de la Agricultură în timpul protestului fermierilor In plin protest al fermierilor, unul dintre secretarii de stat de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a organizat o petrecere de pomina la un local de fițe din Capitala, unde au participat circa 150 de persoane. Fostul director general al APIA, Adrian Pintea, promovat de cateva luni pe funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a implinit luni 50 de ani. Dar, cum ziua de naștere a picat la inceputul saptamanii, acesta și-a serbat ziua sambata seara la un local de fițe din Capitala. La aceasta p etrecere au participat circa 150 de persoane, atat din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

